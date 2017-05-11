Курганские коммунальщики заплатят 200 тысяч рублей за падение ребенка в колодец

Публикации за 11.05.17

Курганский городской суд взыскал с АО «Водный союз» 200 тысяч рублей в пользу ребенка, упавшего в канализационный колодец. В результате падения 7-летний мальчик получил травму позвоночника.

Как пояснили корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, с жалобой на коммунальщиков обратилась мама пострадавшего ребенка.

Как показала проверка, июньским днем 2016 года ребенок гулял по аллее. В какой-то момент он вышел на газон, где наступил на край незакрытой крышки канализационного колодца. Крышка перевернулась и мальчик рухнул в колодец с канализационными стоками.

Также установлено, что арендатором указанного канализационного колодца является АО «Водный союз», который обязан осуществлять его эксплуатацию и соблюдать техническую безопасность. Однако в результате ненадлежащего его содержания ребенок упал и получил телесные повреждения, которые, в совокупности повлекли тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с АО «Водный союз» в счет возмещения компенсации морального вреда ребенку 200 тысяч рублей.

Ход исполнения находится на контроле прокуратуры.

Курган, Марина Шашкова

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