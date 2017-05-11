Ревнивая жительница Зауралья изрешетила соперницу ножом

Публикации за 11.05.17

В Курганской области вступил в законную силу приговор в отношении жительницы города Петухово Раскатовой Оксаны. Ближайшие шесть лет 38-летняя женщина проведет в колонии за попытку убить знакомую.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, установлено, что 5 ноября прошлого года Раскатова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в дом потерпевшей. На почве ревности, имея умысел на убийство, гостья нанесла жертве множественные удары ножом в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. Обороняясь от ударов, потерпевшая выбила нож из рук Раскатовой. Однако это не остановило ревнивицу: та начала забивать женщину руками и ногами.

Довести преступление до конца осужденная не смогла, поскольку хозяйка дома оказала активное сопротивление и ей была оказана своевременная медицинская помощь. Вину в совершенном преступлении Раскатова признала частично и пояснила, что приревновала своего сожителя к потерпевшей и нанесла удар последней ножом, который был у нее в кармане.

С решением суда сторона защиты и виновная не согласились, попросив изменить приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

Курган, Марианна Шведова

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