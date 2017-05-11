Курганскую управкомпанию обязали «отдать» свои дома. Очень не хотелось

Публикации за 11.05.17

Курган, Май 11 (Новый День, Марианна Шведова) – В Кургане прокуратурой города внесено в адрес директора ООО «ЖКО «Фортуна» представление с требованием передать техническую документацию на многоквартирные дома другой управкомпании. С жалобой на действия «Фортуны» обратились жители указанных домов.

Как показала проверка, в марте и апреле текущего года приказами Государственной жилищной инспекции Курганской области были внесены изменения в Реестр лицензий региона в части исключения сведений о домах, в которых проживают заявители у ООО «ЖКО Фортуна».

Эти дома, в соответствии с приказами, должны были перейти под обслуживание ООО «УК «Феникс». На передачу технической документации от одной УК к другой по закону дается два рабочих дня.

Однако руководство ООО «ЖКО Фортуна» заупрямилось, так и не передав документы в ООО «УК «Феникс».

Ход исполнения предписания находится на контроле надзорного ведомства

Курган. Другие новости 11.05.17

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