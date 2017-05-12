Жительница Кургана умерла после пластической операции

Публикации за 12.05.17

40-летняя заведующая одним из детских садов Кургана умерла вскоре после пластической операции, которую ей провели в клинике пластической хирургии Persona Nova. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщает oblast45.ru, задача следователей – выявить, есть ли связь между операцией и последовавшей за ней смертью женщины, а, следовательно – основание для возбуждения уголовного дела.

Ожидается, что проверка будет проводиться до конца мая, после чего и будет принято процессуальное решение.

Добавим также, что у умершей женщины осталось трое детей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.05.17

Курганскую управкомпанию обязали «отдать» свои дома. Очень не хотелось. / Ревнивая жительница Зауралья изрешетила соперницу ножом. / В Кургане пройдет «Неделя предпринимательства». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»