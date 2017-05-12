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Курган

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Публикации за 12.05.17

Зауральский город побратался с африканским Абомей-Калави

Зауральский город побратался с африканским Абомей-Калави

Курган, Май 12 (Новый День, Марианна Шведова) – Второй по величине город Курганской области – Шадринск – обрел третьего по счету побратима. Им стал город Абомей-Калави, входящий в состав Республики Бенин. 10 мая в Московской области было подписано соглашение «О дружественных связях и сотрудничестве» между городами.

Как сообщает официальный сайт администрации Шадринска, подписи под документом поставили глава зауральского города Людмила Новикова и мэр Абомей-Калави Жорж Бада.

Ожидается, что в рамках соглашения стороны будут устанавливать дружеские связи, наладят обмен опытом и сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры и в других областях, а также развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Отметим, что у Шадринска уже есть два города-побратима – Учалы (Башкортостан) и Феодосия (Крым). Абомей-Калави является самым густонаселенным городом республики Бенин. В нем проживают 700 тысяч человек.

Фото пресс-службы администрации Шадринска

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