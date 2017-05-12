Зауральский город побратался с африканским Абомей-Калави

Публикации за 12.05.17

Курган, Май 12 (Новый День, Марианна Шведова) – Второй по величине город Курганской области – Шадринск – обрел третьего по счету побратима. Им стал город Абомей-Калави, входящий в состав Республики Бенин. 10 мая в Московской области было подписано соглашение «О дружественных связях и сотрудничестве» между городами.

Как сообщает официальный сайт администрации Шадринска, подписи под документом поставили глава зауральского города Людмила Новикова и мэр Абомей-Калави Жорж Бада.

Ожидается, что в рамках соглашения стороны будут устанавливать дружеские связи, наладят обмен опытом и сотрудничество в области экономики, науки, образования, культуры и в других областях, а также развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Отметим, что у Шадринска уже есть два города-побратима – Учалы (Башкортостан) и Феодосия (Крым). Абомей-Калави является самым густонаселенным городом республики Бенин. В нем проживают 700 тысяч человек.

Фото пресс-службы администрации Шадринска

Курган. Другие новости 12.05.17

Жительница Кургана умерла после пластической операции. / Курганскую управкомпанию обязали «отдать» свои дома. Очень не хотелось. / Ревнивая жительница Зауралья изрешетила соперницу ножом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»