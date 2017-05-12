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Курган

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Публикации за 12.05.17

17-летний зауралец закопал тело убитого мужчины рядом со своим домом

17-летний зауралец закопал тело убитого мужчины рядом со своим домом

В Курганской области в ходе проверки заявления об исчезновении мужчины был установлен факт его убийства. Обвиняемым по делу об убийстве 38-летнего жители Половинского района проходит 17-летний юноша.

Как установлено в ходе следствия, в конце марта погибший в компании знакомых молодых людей распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Один из молодых мужчин начал избивать жертву, в итоге нанеся телесные повреждения, которые повлекли его смерть.

Чтобы успокоить своих друзей, юноша заявил, что уже не «раз так делал» и от тюрьмы спасся. Велел молчать или их ждет та же участь. Некоторое время парень прятал тело погибшего в сарае своего дома, затем закопал его на территории прилегающего к дому участка.

В апреле текущего года родственники погибшего обратились с заявлением о его безвестном исчезновении. В ходе производства доследственной проверки и поисковых мероприятий следователи, следователи-криминалисты следственного управления совестно с сотрудниками органов внутренних дел установили факт совершения преступления, место захоронение погибшего и причастность к совершению преступления указанного молодого человека.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетним.

Курган, Марианна Шведова

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