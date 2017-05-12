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Курган

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Публикации за 12.05.17

Кровопийцы активизировались. В Зауралье – 675 укушенных

Кровопийцы активизировались. В Зауралье – 675 укушенных

Курган, Май 12 (Новый День, Марианна Шведова) – С начала активности иксодовых клещей на территории Зауралья от укусов пострадали 675 человек, в том числе 222 ребенка. В прошлом году пострадавших было больше – 922 человека.

По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Курганской области, на базе Центра гигиены и эпидемиологии исследованы 183 клеща, снятых с людей. В итоге четыре оказались носителями клещевого вирусного энцефалита, пять – возбудителя клещевого боррелиоза, три – моноцитарного эрлихиоза человека и один – гранулоцитарного анаплазмоза.

Отметим, что в регионе привиты против клещевого вирусного энцефалита в Курганской области 34868 человек, в том числе 15964 ребенка. На сегодня начата акарицидная обработка территорий скверов, парков, загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха, частного сектора. Всего обработано 127,7 га, в том числе за счет средств областного бюджета обработаны 18,24га мест массового посещения населением.

Исследование клещей проводится по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 170, с понедельника по четверг с 08.30 до 17.00, в пятницу с 08.30 до 16.00 обед с 12.00 до 12.45, тел.: 24-11-59, 24-07-95, 24-11-54.

Исследование клещей по субботам проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Станционная, 62а, тел.: 23-42-80.

Курган. Другие новости 12.05.17

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