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Курган

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Публикации за 12.05.17

Курганцу грозит 10 лет колонии за хранение крупной партии «синтетики»

Курганцу грозит 10 лет колонии за хранение крупной партии «синтетики»

Курган, Май 12 (Новый День, Марианна Шведова) – Курганские полицейские изъяли у 35-летнего неработающего жителя областного центра крупную партию наркотиков. Мужчина был задержан 5 мая около 17 часов на улице Пичугина.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен бумажный сверток с сильнодействующим наркотическим средством синтетического происхождения. Общая масса наркотика превысила 130 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Добавим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган. Другие новости 12.05.17

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