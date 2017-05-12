267 курганских дворов претендуют на федеральные деньги

Публикации за 12.05.17

На участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году претендуют 267 дворов. Об этом было сказано на очередном заседании городской общественной комиссии по реализации проекта. Провел его депутат Курганской городской Думы Юрия Калинина.

По его словам, к дальнейшему рассмотрению и проработке администрацией города были рекомендованы 95 заявки. Остальные отклонены.

Главная причина: неполнота заявки. В частности, в документах часто отсутствуют базовые документы (или они предоставлены частично). Речь идет об акте обследования дворовой территории многоквартирного дома и протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Еще одной причиной было названо оформление вышеуказанных документов не по установленной форме.

Члены комиссии тщательно рассмотрели 94 заявки на предмет их соответствия критериям отбора дворовых территорий многоквартирных домов и проставили соответствующие баллы.

В пресс-службе администрации города отмечают, что первый этап реализации программы планируется провести в этом году, второй – с 2018 по 2022 годы. Первоочередное право на участие в проекте по благоустройству дворов получат те дома, которые набрали наибольшее количество баллов, правильно и в срок предоставили заявки. 22 мая будет принято решение и утвержден список домов, которые станут участниками проекта «Формирование комфортной городской среды в 2017 году». Остальные дворы, которые по тем или иным причинам не попадут в план благоустройства в текущем году, войдут в план следующих лет.

Курган, Марианна Шведова

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