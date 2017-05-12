В Кургане началась подготовка к зиме

Публикации за 12.05.17

В Кургане уже началась подготовка к новому отопительному периоду. Первое заседания оперативного штаба прошло под председательством директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александра Гонцова.

Как было отмечено, в рамках подготовки к новому сезону управляющим компаниям необходимо до 20 мая подготовить и согласовать с «Тепловыми сетями» графики проведения гидравлических испытаний и летних ремонтов внутридомовых и подводящих систем. Также управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям было поручено подготовить и предоставить в городской Департамент жилищно-коммунального хозяйства приказы о назначении ответственных лиц за подготовку объектов к следующему отопительному сезону.

Отдельное внимание на заседании штаба было уделено подготовке к зиме домов в частном секторе, подключенных к централизованному теплоснабжению, домов, находящихся в непосредственном управлении, а также тех, чьи жители не определились со способом управления. В соответствии с законодательством их собственники обязаны организовать подготовительные работы самостоятельно. Учитывая, что люди часто «забывают» об этом, директору МКУ «Жилищная политика» Виктору Лушникову было поручено взять вопрос о подготовке данных домов к зиме на контроль и с 15 мая начать разъяснительную работу с их жителями.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, городские власти намерены держать вопросы исполнения согласованных графиков и подготовки города к отопительному сезону на строгом контроле.

Курган, Марианна Шведова

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