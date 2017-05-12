NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.05.17

В Кургане началась подготовка к зиме

В Кургане началась подготовка к зиме

В Кургане уже началась подготовка к новому отопительному периоду. Первое заседания оперативного штаба прошло под председательством директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александра Гонцова.

Как было отмечено, в рамках подготовки к новому сезону управляющим компаниям необходимо до 20 мая подготовить и согласовать с «Тепловыми сетями» графики проведения гидравлических испытаний и летних ремонтов внутридомовых и подводящих систем. Также управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям было поручено подготовить и предоставить в городской Департамент жилищно-коммунального хозяйства приказы о назначении ответственных лиц за подготовку объектов к следующему отопительному сезону.

Отдельное внимание на заседании штаба было уделено подготовке к зиме домов в частном секторе, подключенных к централизованному теплоснабжению, домов, находящихся в непосредственном управлении, а также тех, чьи жители не определились со способом управления. В соответствии с законодательством их собственники обязаны организовать подготовительные работы самостоятельно. Учитывая, что люди часто «забывают» об этом, директору МКУ «Жилищная политика» Виктору Лушникову было поручено взять вопрос о подготовке данных домов к зиме на контроль и с 15 мая начать разъяснительную работу с их жителями.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, городские власти намерены держать вопросы исполнения согласованных графиков и подготовки города к отопительному сезону на строгом контроле.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.05.17

267 курганских дворов претендуют на федеральные деньги. / Курганцу грозит 10 лет колонии за хранение крупной партии «синтетики». / Кровопийцы активизировались. В Зауралье – 675 укушенных.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter