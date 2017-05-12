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Курган

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Публикации за 12.05.17

«Временное помешательство» заставило зауральца шесть раз ударить жену молотком по голове

«Временное помешательство» заставило зауральца шесть раз ударить жену молотком по голове

В Курганской области вступил в законную силу приговор Шумихинского районного суда, которым житель Шумихи признан виновным в целом «букете» преступлений: умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством, покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение чужого имущества.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что 28 мая 2015 года мужчина после ссоры с бывшей женой умышленно нанес ей два удара кулаком в лицо, при этом удерживая одной рукой потерпевшую за волосы, а после взял молоток и нанес не менее шести ударов по голове, обещая убить.

А 3 июня он же, находясь в своей половине дома, около двух часов ночи, решив, что за стенкой, где проживала бывшая супруга с сыном, находится неизвестное ему лицо, зная расположение мебели, спальных мест в квартире, взял огнестрельное охотничье ружье и произвел 4 выстрела. В результате бывшая жена и экс-теща мужчины получили ранения. Одним из выстрелов был поврежден телевизор, который упал на несовершеннолетнего ребенка. Потерпевшим оказана своевременно медицинская помощь.

Вину в совершенном преступлении он признал частично, пояснив, что в ходе конфликта с бывшей женой нанес ей один удар молотком по голове, остальные события не помнит, так как «случилось временное помешательство».

С доводами суд не согласился, признав его виновным в совершенных преступлениях. Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Курган, Марианна Шведова

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