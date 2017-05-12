Зауральских предпринимателей научат основам экспорта

Публикации за 12.05.17

30 мая в Кургане стартует первый курс образовательной программы АО «Российский экспортный центр», цель которой – познакомить предпринимателей и их сотрудников с основами и особенностями организации экспортной деятельности на предприятии. Он проводится при содействии правительства области, Курганского регионального Центра поддержки экспорта и ряда коммерческих структур.

Как сообщают в пресс-службе правительства Зауралья, по сути, это курсы повышения квалификации для представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности.

Первый курс освещает вопросы подготовки продукта к экспорту, переговоров с покупателем и заключения внешнеторгового контракта, оценки готовности предприятия к экспорту, таможни, логистики, получения оплаты за товар, минимизации экспортных рисков. Большое внимание уделено подготовке предприятия к экспортной деятельности с учетом государственной и негосударственной поддержки.

Участие в мероприятии бесплатное, но по предварительным заявкам. Подать их можно до 20 мая. Подробности по телефону: 8-800-500-4730.

Курган, Марианна Шведова

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