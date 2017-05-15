В Кургане ребенок упал в водопроводный колодец

Публикации за 15.05.17

Накануне вечером в Кургане в водопроводный колодец, расположенный рядом с домом №11 по улице Куртамышская, упал ребенок. В пресс-службе «Водного союза» отмечают: крышка колодца была украдена, и предприятие уже готовит заявление в полицию. К слову, осмотр уличных сетей и колодцев в этом районе последний раз проводился месяц назад, 16 апреля 2017 года.

«Мы выражаем самое искреннее сочувствие пострадавшему ребенку, и в любом случае поступим в соответствии с законом», – говориться в официальном заявлении и.о. генерального директора «Водного союза» Владимира Овсянникова.

Как отмечает источник, ежедневно в диспетчерскую службу АО «Водный союз» поступают заявки об открытых люках. Работники предприятия закрывают их в течение дня.

При этом участившиеся случаи краж крышек люков фиксирует не только «Водный союз», но и другие ресурсоснабжающие организации города, а также правоохранительные органы.

К слову, согласно Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, наружный обход, осмотр внешнего и технического состояния колодцев, наличия и плотности прилегания крышек, целостности люков должны производиться ресурсоснабжающей организацией, эксплуатирующей сети, не реже одного раза в два месяца.

Поэтому гражданам самим нужно быть бдительными и вовремя сообщать о таких случаях. В частности, заявку можно подать через раздел «Обратная связь» на официальном сайте компании или по номерам диспетчерской службы: 46-60-30, 46-11-73. Главное – сообщить как можно более точный адрес люка – например, номера домов, рядом с которыми он находится.

Курган, Марианна Шведова

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