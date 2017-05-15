Большинство зауральских предприятий занимаются торговлей

Публикации за 15.05.17

В Кургане в региональном отделении Фонда соцстраха завершен прием заявлений от работодателей области о подтверждении основного вида экономической деятельности на 2017 год. Как оказалось, наибольший процент зауральских предприятий осуществляет деятельность в сфере торговли.

Таких предприятий оказалось 24,4%. Далее идут сферы строительства (9,4%), образования (9,4%), производства (7,7%), пассажирских и грузовых перевозок (3,5%), сельского хозяйства (3,4%).

По информации пресс-службы Фонда, всего в 2017 году подтвердили основной вид экономической деятельности 6904 страхователя. 1235 предприятиям, осуществляющим деятельность по нескольким видам и не представившим соответствующие документы по подтверждению ОВЭД, приказами отделения Фонда определен наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых ими видов деятельности.

Напомним, что на сегодняшний день максимальный тариф по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 8,5% от фонда заработной платы, минимальный – 0,2%.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.05.17

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