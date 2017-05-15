«Апельсин» еще не сдан. Курганский застройщик ждет финансирования / А люди – квартиры

Публикации за 15.05.17

12 мая вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев провел очередное совещание, связанное с завершением строительства жилого комплекса «Апельсин» ООО «СМУ КПД». Ранее, отметим, были сданы жилой комплекс «Аврора», а также дома 1А, 1Б и 2А, 2Б и 2В ЖК «Снегири».

Уже не первый дом дольщики, вложившиеся в строительство домов, не могут получить ключи от квартир. Как было отмечено на совещании у вице-губернатора, сейчас застройщик ожидает возобновление финансирования строительства ЖК «Апельсин», которое будет осуществляться после проверки банком документов, подтверждающих расходы.

В пресс-службе губернатора подчеркивают, что работы на жилом комплексе не останавливаются, идет подготовка к благоустройству территории и монтаж сантехнического оборудования.

Как подчеркнул Виктор Сухнев, вопрос завершения строительства объектов ООО «СМУ КПД» будет оставаться на контроле в правительстве области до полного завершения работ.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.05.17

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