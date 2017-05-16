Зауральские предприятия представили свою продукцию в Иране

Публикации за 16.05.17

Бизнес-миссия, организованная правительством Курганской области при участии Центра поддержки экспорта, с 6 по 8 мая работала в Исламской Республике Иран. Свою продукции представили предприятия малого и среднего бизнеса, производящие оборудование и комплектующие для нефтегазодобывающей отрасли.

Как отмечают в пресс-службе регионального кабмина, участие в деловой поездке приняли три компании, занимающиеся производством заготовок и комплектующих для энергетической и нефтегазовой отрасли, разработкой, производством и сбытом трубопроводной арматуры, а также поиском и разведкой нефти и газа, а также рудных месторождений. Участники бизнес-миссии посетили 22-ю Международную выставку «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» в Тегеране, а также провели серию деловых переговоров.

Источник добавляет, что продукция зауральских арматуростроительных предприятий еще со времен Советского союза пользуется признанием в Иране. По итогам встреч и предварительных договоренностей сторонами ведутся предметные переговоры о возможностях будущего сотрудничества.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.05.17

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