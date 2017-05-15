Зауральские призывники отправились на службу в Президентский полк

Публикации за 15.05.17

12 мая в Кургане прошел митинг, посвященный отправке зауральских призывников на службу в элитное подразделение российской армии – Президентский полк. Проводить молодых людей пришли родные и близкие призывников, а также представители федеральных и муниципальных органов власти, военного комиссариата Курганской области, ветераны, члены общественных организаций, кадеты курганских школ.

«Каждый из вас прошел серьезный отбор и будет служить в одном из лучших подразделений Российской Армии. Вам предстоит пройти хорошую армейскую школу в элитных войсках. Уверен, Курган ещё будет гордиться вашими успехами», – отметил сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, напутствуя будущих солдат.

Со словами приветствия к новобранцам также обратились директор Департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова, представитель Президентского полка Вячеслав Кунцевич, временно исполняющий обязанности военного комиссара Курганской области Александр Шейко и участник Великой Отечественной войны Владимир Трофимович Серков. Они также пожелали будущим «кремлевцам» успешной службы, армейской закалки, быть на хорошем счету у командиров, не уронить чести и достоинства своих предков.

Отметим, что в этом году на службу в Президентский полк направлено 10 зауральских призывников. Четыре из них являются жителями областного центра.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.05.17

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