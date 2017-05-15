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Курган

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Публикации за 15.05.17

Курганец, устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, пойдет под суд

Курганец, устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, пойдет под суд

Курган, Май 15 (Новый День, Марианна Шведова) – В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии, в результате которой погибли два человека.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что 18 февраля текущего года около 04 часов 40 минут по местному времени пьяный мужчина возвращался домой из кафе на автомобиле Дэу Нексиа. В районе дома №68 по улице Дзержинского он, превышая разрешенную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. От столкновения легковушка загорелась

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля Деу Нексии скончались на месте происшествия, пассажир и водитель в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Добавим, что за совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с лишением права управления транспортным средством на срок 3 года.

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