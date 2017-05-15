Курганский подросток, убивший человека ради 150 рублей, приговорен к 9 годам тюрьмы К

Публикации за 15.05.17

В Кургане к 9 годам лишения свободы приговорен подросток за совершение убийства и хищение 150 рублей. Преступление было совершено в августе 2016 года.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что около 20 часов по местному времени подросток, находясь на остановке «ул. Репина» увидел мужчину и, решив его убить и ограбить, пошел за ним.

В зарослях кустарника около дома 99 «а» по улице Пугачева, куда проследовал потерпевший, подросток поднял с земли деревянную палку, которой ударил мужчину по голове. От удара потерпевший упал на землю, после чего получил от несовершеннолетнего нападавшего еще не менее четырех ударов палкой. После расправы над жертвой, подросток обыскал карманы одежды мужчины и похитил 150 рублей.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором Курганского городского суда несовершеннолетний признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

урган, Марианна Шведова

урган. Другие новости 15.05.17

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