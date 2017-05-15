В Зауралье открыта «горячая линия» по вопросам ВИЧ

Публикации за 15.05.17

В Управлении Роспотребнадзора по Курганской области с 15 по 21 проводится тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Как отмечает источник, позвонив по телефону 8-800-100-45-04 граждане смогут получить консультации им задать интересующие их вопросы.

Отметим, что в Зауралье по состоянию на 1 мая 2017 года зарегистрировано 8390 ВИЧ-инфицированных, в том числе 60 детей. Больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,72% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,58% населения). За 4 месяца 2017 года выявлено 350 случаев ВИЧ-инфекции, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией мужчины составили 61%. Преобладает половой путь заражения – 57% (среди женщин – 73,5%). Заражение при употреблении наркотиков среди мужчин – 47%. Наибольшая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 30-39 лет – 49%. Высокая выявляемость ВИЧ-инфекции отмечается также в возрастных группах 40-49 лет (16%) и 20-29 лет (24,5%). С каждым годом растет доля ВИЧ-инфицированных старше 50 лет – 7% за три месяца 2017 года (2014 г. – 4%, 2015 г. – 5%, 2016 г. – 7%).

В 2017 году двум детям выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция», один из которых инфицировался во время грудного вскармливания (мать заразилась после родов). Лечение ВИЧ-инфекции проводится 1995 ВИЧ-инфицированным, в том числе 50 детям.

Всего в Курганской области от разных причин умерло 1748 ВИЧ-инфицированных. В стадии СПИДа умерло 492 человека, в том числе в 2017 году – 33.

Курган, Марианна Шведова

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