Хорошо погуляли. В майские праздники в Зауралье задержали более 100 пьяных водителей

Публикации за 16.05.17

Курган, Май 16 (Новый День, Марианна Шведова) – В период с 8 по 14 мая в Курганской области нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 104 водителя, которые или были пьяны, или отказались от прохождения медосвидетельствования. В общей сложности за указанный период водители привлекались к административной ответственности 6718 раз.

По данным УВМД России по Курганской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 251 преступление, 20 из которых совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Курган. Другие новости 15.05.17

8448 жителей Зауралья нарушили административное законодательство, из них за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах привлечено к ответственности 107 граждан, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 856.

Курганский подросток, убивший человека ради 150 рублей, приговорен к 9 годам тюрьмы К. / Курганец, устроивший пьяное ДТП с двумя погибшими, пойдет под суд. / Зауральские призывники отправились на службу в Президентский полк. Читать дальше

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