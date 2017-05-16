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Курган

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Публикации за 16.05.17

Хорошо погуляли. В майские праздники в Зауралье задержали более 100 пьяных водителей

Хорошо погуляли. В майские праздники в Зауралье задержали более 100 пьяных водителей

Курган, Май 16 (Новый День, Марианна Шведова) – В период с 8 по 14 мая в Курганской области нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 104 водителя, которые или были пьяны, или отказались от прохождения медосвидетельствования. В общей сложности за указанный период водители привлекались к административной ответственности 6718 раз.

По данным УВМД России по Курганской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 251 преступление, 20 из которых совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

8448 жителей Зауралья нарушили административное законодательство, из них за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах привлечено к ответственности 107 граждан, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 856.

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