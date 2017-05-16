Молодых зауральцев приглашают принять участие в форуме «УТРО» / И побороться за гранты

Публикации за 16.05.17

Прием заявок на грантовый конкурс проектов в рамках молодежного форума Уральского федерального округа «УТРО-2017» стартовал. В этом году он пройдёт в Челябинской области с 20 по 30 июня и, по оценкам организаторов, соберёт более 1500 участников. Учредителями форума являются полномочный представитель Президента РФ в УрФО, Правительство Курганской области и органы исполнительной власти других регионов округа.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья, участниками первой смены (20-25 июня) станут молодые представители сферы бизнеса, политики, науки и образования со всего УрФО, а также волонтеры и преподаватели, отвечающие за развитие Российского движения школьников. Вторая смена, провести которую планируют с 25 по 30 июня, объединит представителей рабочей молодежи Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Чтобы получить финансирование на реализацию своих проектов, можно принять участие в грантовом конкурсе форума «УТРО» по таким направлениям, как карьера и профессиональная траектория, медиа, социальное предпринимательство, взаимодействие с общественными организациями и объединениями, творчество, здоровый образ жизни и спорт, повышение культуры безопасности жизнедеятельности и решение экологических проблем, патриотическое воспитание, добровольчество и социальная работа с молодёжью. Для этого молодым зауральцам обязательно необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» на мероприятие «Конкурс молодёжных проектов форума молодёжи Уральского федерального округа «УТРО-2017, 1/2 смена».

Для участия в первой смене нужно подать заявку до 18 июня, во второй – до 23 июня. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые проекты (при этом в проектной группе не должно быть более 5 человек).

Лучшие работы определят на форуме «УТРО» в ходе общественной защиты. В каждой номинации будет выбрано три победителя, которые получат грантовые средства на сумму 100, 200 и 300 тысяч рублей.

Добавим, что учредителями форума являются полномочный представитель Президента РФ в УрФО, правительство Курганской области и органы исполнительной власти других регионов округа.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.05.17

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