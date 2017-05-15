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Курган

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Публикации за 15.05.17

В Кургане уволен директор Транспортного управления / По утрате доверия

В Кургане уволен директор Транспортного управления По утрате доверия

Курган, Май 15 (Новый День, Марина Шашкова) – По требованию прокуратуры Курганской области за нарушение антикоррупционного законодательства по утрате доверия уволен директор муниципального казенного учреждения «Транспортное управление» Лев Сомов.

Факты коррупционных проявлений в деятельности руководителя Управления были вскрыты во время проведенной прокурорской проверки.

Так, было установлено, что на протяжении четырех лет Сомов и его заместитель принимали решения, направленные на создание наиболее благоприятных условий для одних перевозчиков, препятствуя деятельности других. Так, они корректировали существующие маршруты городского пассажирского транспорта, в результате чего происходило увеличение количества используемых отдельными перевозчиками транспортных средств, что безусловно влекло рост прибыли предприятий, руководителями либо учредителями которых являются родственники и близкие знакомые Сомова и его зама. При этом иным перевозчикам создавались препятствия к осуществлению законной деятельности.

Кроме того, указанные руководители муниципального учреждения своевременно не приняли мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего при исполнении обязанностей, в том числе с подконтрольными Учреждению хозяйствующими субъектами. Соответствующий вопрос на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов администрации города Кургана не рассматривался, подчеркивают в прокуратуре.

Надзорным ведомством в адрес руководителя администрации города внесено представление, в котором поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных лиц с дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения Лев Сомов уволен с указанной должности по утрате доверия. Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора будет решен после выхода его на работу.

Кроме того, указанные факты явились основаниями для направления прокуратурой области материалов в следственные органы для организации проверочных мероприятий на предмет наличия в действиях директора МКУ «Транспортное управление». состава преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

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