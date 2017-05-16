В Кургане пройдет выставка дворняжек

Публикации за 16.05.17

4 июня в Кургане пройдет первая городская выставка беспородных собак и метисов «Кубок Барбоса 2017». Кроме того, показать своих питомцев смогут хозяева породистых собак без родословной.

Как сообщает портал oblast45.ru организаторы выставки ставят перед собой цель доказать, что беспородные собаки ничем не хуже породистых животных. Кроме того, мероприятие напомнит курганцам об ответственном отношении к животным.

В программе выставки запланирована благотворительная ярмарка, аукцион и конкурсы как для собак, так и для их хозяев. Кроме того, в стенах клуба пройдет акция «Найди друга» для собак, которые нуждаются в новом доме и любящих хозяевах.

Выставка начнется в 12:00 на улице Гагарина, 39а. Вход свободный.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.05.17

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