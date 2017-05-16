Лучшие животноводы Зауралья могут получить губернаторскую премию

Публикации за 16.05.17

В Курганской области продолжается прием заявок на присуждение премии губернатора региона «За лучшее ведение отрасли животноводства». Подать ее можно до 1 июня.

Как сообщают в департаменте АПК области, губернаторская премия присуждается уже девятый год в целях повышения престижа животноводческих профессий, увеличения производства продукции и продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения качества животноводческой продукции, внедрения в сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта.

В конкурсе могут участвовать сельскохозяйственные организации всех организационно-правовых форм, крестьянские (фермерские) хозяйства, руководители, специалисты, управляющие (бригадиры) сельскохозяйственного производства, животноводы всех профессий. Заявки кандидатов необходимо подать до 1 июня 2017 года по адресу: г. Курган, ул. Володарского 65а, каб. 415.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.05.17

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