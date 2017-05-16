Председатель совета директоров «Газпрома» провел совещание в Зауралье

Публикации за 16.05.17

Сегодня, 16 мая, председатель совета директором «Газпрома» Виктор Зубков посетил с рабочим визитом Курганскую область. Ключевое совещание прошло в Сафакулевском районе.

Главной темой беседы стала программа газификации области. Как было отмечено, до 2020 года «Газпром» вместе с правительством региона намерены реализовать 37 проектов по газификации и газоснабжению. Общий объем инвестиций составит порядка 5,3 млрд. рублей.

Как было отмечено, программа газификации области реализуется с 2003 года. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, проходящих по территории области, составляет почти 1000 километров. Общий объем инвестиций, который направлен на цели газификации Курганской области за эти годы, составил 4,5 млрд. рублей, более 2 млрд рублей направлено из областной казны.

Отмечалось, что общий уровень газификации в Зауралье почти в двое ниже, чем в среднем по стране – 35% против 67,2%.

««Газпром» уже в текущем году приступил к проектированию шести объектов газификации, а в ближайшее время начнется работа по проектированию еще четырех объектов: межпоселкового газопровода ГРС Шумиха – Б. Дюрягино, межпоселковый газопровод Б. Дюрягино – Карачельское, газопровод-отвод Альменево, межпоселковый газопровод Альменево – село Малышево», – отметил Зубков

Не осталась без внимания и другая сторона вопроса: своевременное выполнение своих обязательств со стороны зауральских властей. В их числе – подготовка и приемка ранее построенных объектов, погашение задолженности за потребленное топливо и развитие рынка газомоторного топлива. Как отмечают в пресс-службе губернатора области, второй частью визита Виктора Зубкова в Зауралье стало посещение села Мартыновка Сафакулевского района, где он осмотрит школу и сельскую библиотеку, а также побывает в церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Курган, Марианна Шведова

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