Пик паводка в Зауралье пройден

Публикации за 16.05.17

Сегодня губернатор Курганской области Алексей Кокорин подвел первые итоги весеннего половодья. Уровень воды во всех реках снижается. По словам главы региона, ситуация стабилизировалась.

Как отметил губернатор, в Звериноголовском и Барабе посты спасателей снимаются, так как на протяжении 18 дней в этих районах идет снижение уровня воды.

«Я убежден, что говорить о каких-то угрозах, особенно с учетом тех превентивных мер, которые мы провели, уже не стоит», – подчеркнул Кокорин.

Он напомнил, что проблемы по притоку воды создавала река Убаган и сбросы из Троицкого водохранилища. Однако еще до таяния снега из курганского водохранилища была почти полностью сброшена вода.

«Весной, когда стоял лед, промежуток между водой и льдом был около метра двадцати сантиметров. Нам это позволило для себя создать резерв около двух недель. В результате существенных подтоплений на территории Курганской области не произошло, в перспективе второго подъема воды уже не будет. Все проведенные меры и погодные условия способствовали этому», – рассказал Алексей Кокорин.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что на официальном сайте правительства области раздел «Паводок – 2017» будет работать еще неделю, чтобы уже удостовериться: тема половодья закрыта.

Курган, Марианна Шведова

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