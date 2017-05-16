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Курган

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Публикации за 16.05.17

Пик паводка в Зауралье пройден

Пик паводка в Зауралье пройден

Сегодня губернатор Курганской области Алексей Кокорин подвел первые итоги весеннего половодья. Уровень воды во всех реках снижается. По словам главы региона, ситуация стабилизировалась.

Как отметил губернатор, в Звериноголовском и Барабе посты спасателей снимаются, так как на протяжении 18 дней в этих районах идет снижение уровня воды.

«Я убежден, что говорить о каких-то угрозах, особенно с учетом тех превентивных мер, которые мы провели, уже не стоит», – подчеркнул Кокорин.

Он напомнил, что проблемы по притоку воды создавала река Убаган и сбросы из Троицкого водохранилища. Однако еще до таяния снега из курганского водохранилища была почти полностью сброшена вода.

«Весной, когда стоял лед, промежуток между водой и льдом был около метра двадцати сантиметров. Нам это позволило для себя создать резерв около двух недель. В результате существенных подтоплений на территории Курганской области не произошло, в перспективе второго подъема воды уже не будет. Все проведенные меры и погодные условия способствовали этому», – рассказал Алексей Кокорин.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что на официальном сайте правительства области раздел «Паводок – 2017» будет работать еще неделю, чтобы уже удостовериться: тема половодья закрыта.

Курган, Марианна Шведова

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