Зауралье получит 144 млн рублей на строительство дорог

Публикации за 17.05.17

Курганская область получит федеральную субсидию в размере 144 млн рублей на строительство дорог регионального и межмуниципального значения. Соответствующее соглашение накануне утвердили члены правительства Зауралья с Федеральным дорожным агентством.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, на эти деньги планируется построить 13,6 км автомобильных дорог в сельской местности, что позволит соединить дорогами с твердым покрытием четыре населенных пункта с численностью населения более 850 человек. Это дороги к деревням Арасланова и Даньково Щучанского района, к селу Широково Шатровского района и деревне Большое Султаново Сафакулевского района.

Добавим, что субсидия будет предоставлена в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В прошлом году в соответствии с аналогичным соглашением из федеральной казны на строительство автомобильных дорог в Зауралье поступило 85,7 млн. рублей. На эти средства было построено 10,2 км новых дорог.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.05.17

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