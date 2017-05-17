В зауральских автобусах можно будет расплачиваться безналом

Публикации за 17.05.17

В Курганской области планируют внедрить систему безналичных расчетов за проезд в пассажирских автобусах и электропоездах. Соответствующие изменения в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области» уже внесены.

Как пояснил в ходе заседания правительства региона директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, ожидается, что с 1 января 2018 года оплатить проезд и провоз багажа можно будет с банковских карт. Расчет наличными при этом будет по-прежнему возможен.

До конца года предстоит провести ряд подготовительных мероприятий, поясняют в пресс-службе губернатора. В частности, утвердить Положение об автоматизированной системе учета оплаты проезда, а также порядок отбора оператора, который возьмётся за ее внедрение.

В Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики считают, что введение безналичного расчета поможет качественно улучшить транспортное обслуживание населения, получать достоверные данные о реальных параметрах пассажиропотока для принятия управленческих решений, связанных с тарифообразованием, предоставлением субсидий и введением новых маршрутов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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