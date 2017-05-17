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Курган

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Публикации за 17.05.17

В Зауралье могут повысить размер ставок транспортного налога / Для автобусов и самолетов

В Зауралье могут повысить размер ставок транспортного налога Для автобусов и самолетов

Накануне, 16 мая, в ходе заседания правительства области начальник Финуправления региона Елена Лукашук доложила об исполнении бюджета Зауралья в первом квартале 2017 года. По ее словам, доходы и расходы казны области составили 7,9 млрд рублей. Собственные доходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 662,9 млн рублей, составив 4,1 млрд рублей.

Порядка 70% поступивших доходов, подчеркнула Лукашук, пошли на социальные расходы. Бюджетам муниципальных образований за этот период была оказана помощь в размере 2,5 млрд рублей.

Еще одним вопросом, представленным начальником Финуправления, стали изменения в ряд законов области. Все они касаются налоговых льгот отдельных категорий налогоплательщиков.

Так, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, поправки затрагивают предприятия, вновь включаемые в сводный реестр инвестплощадок на территории Курганской области, а также организации – управляющие компании технопарков и резидентов технопарков. Для последних отменяется льгота по налогу на имущество организаций. Причина – ее невостребованность. Кроме того, в регионе могут увеличить размер ставок транспортного налога для отдельных видов транспортных средств: для категорий автобусы; для самолетов, вертолетов и иных воздушных судов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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