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Курган

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Публикации за 17.05.17

Анестезиолог курганской БСМП осужден за неправильное хранение психотропных веществ

Анестезиолог курганской БСМП осужден за неправильное хранение психотропных веществ

Курган, Май 17 (Новый День, Марианна Шведова) – Городской суд вынес приговор медбрату-анестезиологу ГБУ «Курганская БСМП». Он признан виновным в нарушении правил хранения психотропных веществ.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было доказано, что мужчина, являясь медбратом-анестезиологом городской БСМП, а также ответственным за соблюдение правил хранение наркотических средств и психотропных веществ, в феврале 2017 года, находясь в помещении больницы, выбросил в мусорный контейнер пять ампул по 5 мл лекарственного препарата, содержащего в своем составе психотропное вещество.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния. В качестве наказания ему назначено 120 часов обязательных работ.

Курган. Другие новости 17.05.17

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