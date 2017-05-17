В Зауралье разрешения на охоту будут выдавать по-новому

Публикации за 17.05.17

В ходе очередного заседания правительства Зауралья были внесены изменения в закон о распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий области. Их представил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев.

Как было отмечено, одно из изменений касается установления первоочередного права на участие в распределении разрешений. Его будут иметь жители области, которые участвовали в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях региона.

Например, поясняют в пресс-службе кабмина, если охотник самостоятельно прошел установленный маршрут на лыжах в период зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов на территории одного из общедоступных охотничьих угодий, он получит разрешение на охоту на этой территории без проведения процедуры жеребьевки.

Кроме того, изменения запрещают переуступку права на получение разрешения на охоту другому физическому лицу, а также перераспределение неполученных разрешений и разрешений, от которых получившие их лица отказались.

Также проектом распоряжения вносятся и другие изменения, необходимость которых выявлена в ходе практической работы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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