Информация о ремонте дорог в Зауралье появится на федеральном сайте

Публикации за 17.05.17

За ситуацией на дорогах Курганской области можно будет следить в Интернете. Накануне правительство региона утвердило соответствующее соглашение с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Как передает корреспондент NDNews, документ регламентирует порядок сбора и предоставления областью информации о ситуации на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

Речь идет об информации о проводимых работах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, о размещенных светофорах, дорожных знаках и разметке. Предоставленные сведения будут размещаться на сайте безопасныедороги.рф

В пресс-службе главы региона отмечают, что эти мероприятия направлены на повышение качества и безопасности дорожного движения на дорогах Зауралья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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