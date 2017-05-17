В Зауралье на подготовку управленцев потратят почти 400 тысяч рублей

Публикации за 17.05.17

В Зауралье утверждено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на оплату образовательных услуг Курганского государственного университета на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Как отметил директор департамента экономразвития Сергей Чебыкин, в 2017 году финансирование программы подготовки управленческих кадров за счет средств федерального и областного бюджета составит 395,2 тысячи рублей.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется в России с 1998 года. В ней могут принять участие специалисты с законченным высшим образованием, имеющие не менее пяти лет трудового стажа, из них не менее трех – управленческого. Чтобы попасть на подготовку, нужно не только получить рекомендацию организации, но пройти конкурсный отбор в региональных комиссиях.

После завершения подготовки в образовательных учреждениях участникам программы предоставляется возможность прохождения стажировки на профильных российских или зарубежных предприятиях.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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