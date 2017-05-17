На ремонт 14 спортзалов в селах Зауралья потратят более 18 млн рублей

Публикации за 17.05.17

Районы Курганской области получат субсидии на ремонт 14 спортивных залов в сельских школах и обустройство одной спортплощадки. Деньги будут предоставлены в рамках региональной государственной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».

Как было озвучено в ходе прошедшего накануне заседания правительства области, общая сумма субсидии, распределенная между муниципальными образованиями, составила 18,2 млн рублей, в том числе около 16,7 млн рублей из федерального бюджета и 1,5 млн рублей – из областного.

Ожидается, что в 2017 году на эти средства будут отремонтированы спортзалы школ Альменевского, Варгашинского, Далматовского, Звериноголовского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Мишкинского, Притобольного, Шадринского, Шатровского и Юргамышского районов. Спортивная площадка будет обустроена в Восточной средней общеобразовательной школе Частоозерского района.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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