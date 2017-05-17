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Курган

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Публикации за 17.05.17

Арматуростроительный кластер Зауралья обрел юридический статус

Арматуростроительный кластер Зауралья обрел юридический статус

Правительство Курганской области

заключило соглашение с ООО «Новые технологии» о создании промышленного кластера «Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Таким образом, уже существующий союз предприятий получил юридический статус.

Пор словам директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова, такое соглашение необходимо, чтобы кластер был включен Министерством промышленности и торговли России в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций. Это, в свою очередь, дает право претендовать на получение мер господдержки на реализацию совместных проектов участников кластера.

Отметим, что, по данным регионального кабмина, сегодня в кластер входит 20 крупных, средних и малых промышленных предприятий Зауралья, специализирующихся на выпуске трубопроводной арматуры, узлов и агрегатов к ней.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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