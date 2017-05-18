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Курган

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Публикации за 18.05.17

Курганский аэропорт и ряд домов останутся без воды

Курганский аэропорт и ряд домов останутся без воды

Сегодня в Кургане для устранения аварий на трубопроводе будет временно прекращена подача воды в ряд жилых домов и социальных объектов города. Об этом сообщают в пресс-службе АО «Водный союз».

По данным источника, на время проведения ремонтных работ на трубопроводе диаметром 200 мм и ремонта колодца на улице Урожайная, 132 без холодной воды останутся здания, расположенные по адресам: ул. Гагарина № 64, 86 (Русская парная),82, 39а, 41Б, 41А, 41ст.12; ул. Урожайная – частный сектор полностью; ул. Урожайная ,147а – детсад №34 «Филиппок». Также под отключение подпадает аэропорт Кургана. Работы тут будут проводить с 9 до 21 часа.

Кроме того, холодную воду придется отключить на время устранения аварийной ситуации на трубопроводе диаметром 300 мм по адресу ул. Анфиногенова, 57. Под отключение подпадают дома, расположенные по адресам: ул. Анфиногенова № 57, 57а (Церковь-приход), 59 (КНС №9), ул. Карбышева № 12, 12б (Магазин). Здесь коммунальщики надеются завершить ремонт к 23-00.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.05.17

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