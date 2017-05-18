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Курган

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Публикации за 18.05.17

Почти 40 тысяч зауральцев заняты «вредным» трудом

Почти 40 тысяч зауральцев заняты «вредным» трудом

На предприятиях Кургана и области на работах с вредными и опасными производственными факторами трудится 39 383 зауральца. Таковы данные, которые получены региональным Фондом социального страхования за первый квартал года. По сравнению с первым триместром 2016 года этот показатель вырос более чем на 7%.

Как отмечает источник, избежать профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочем месте возможно, когда сотрудник чётко соблюдает правила техники безопасности, внимательно исполняет трудовые обязанности, а работодатель обеспечивает ему безопасные условия труда. Если на эти цели у предприятия не хватает собственных средств, Курганское региональное отделение Фонда социального страхования возместит часть расходов на профилактику производственного травматизма.

Работодатель может направить на финансирование мероприятий по охране труда до 20% годовой суммы взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для этого необходимо в срок до 1 августа 2017 года предоставить в отделение Фонда заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер.

В 2016 году правом на финансовое обеспечение предупредительных мер воспользовались 348 зауральских предприятий. Общая сумма финансирования составила более 41 млн. рублей.

Консультации по вопросам финансового обеспечения предупредительных мер можно получить у специалистов отделения Фонда по телефонам: 8(3522) 419-288, 419-282.

Курган, Марианна Шведова

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