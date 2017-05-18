В Зауралье планируют ускорить темпы посевной

Публикации за 18.05.17

По состоянию на 16 марта в Курганской области засеяно 259 тысяч гектаров, что составляет почти 20% от плана. Об этом губернатор Курганской области рассказал заместителю Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Борису Кириллову, который побывал с рабочим визитом в Зауралье.

«Смело можно сказать, что посевная кампания у нас в разгаре. Поставлена задача наращивать темпы и постепенно добавить до 60 тысяч гектаров в сутки. В планах сельхозтоваропроизводителей к окончанию посевной кампании засеять зерновые культуры на площади более одного миллиона гектаров», – отметил губернатор.

По информации пресс-службы главы Зауралья, также во время встречи, прошедшей во вторник, стороны обсудили тему весеннего половодья. В Курганской области пик паводка миновал несколько дней назад. По словам Алексея Кокорина, благодаря подготовительным мероприятиям – отсыпке дамб и регулированию сбросов воды из курганского водохранилища – удалось избежать больших негативных последствий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.05.17

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