В Зауралье к реальным срокам приговорили незаконных мигрантов

Публикации за 18.05.17

В городе Петухово суд вынес обвинительный приговор двум гражданам Кыргызской и Азербайджанской Республик за незаконное пересечение границы страны. Попались в руки сотрудников силовых ведомств они на территории Зауралья.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры области, в июле 2016 года двое иностранцев, которым ранее был запрещен въезд на территорию России (одному до 2020 года, другому до 2025 года), предварительно договорившись о совместном незаконном пересечении госграницы РФ, перешли ее с территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан в Петуховский район. Пункт пропуска они благополучно обошли стороной.

Однако уже на территории России граждане были задержаны сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Суд признал мигрантов виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 1 года и 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.05.17

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