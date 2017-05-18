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Курган

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Публикации за 18.05.17

Курганские прокуроры подарят детскую площадку жителям одного из дворов

Курганские прокуроры подарят детскую площадку жителям одного из дворов

В Кургане подведены итоги конкурса на размещение детской игровой площадки на территории одного из дворов города. Деньги на покупку оборудования дают сотрудники прокуратуры. Победитель конкурса уже определен.

Как поясняют в пресс-службе регионального надзорного ведомства, цели конкурсного отбора – улучшение качества состояния придомовых детских площадок, повышение заинтересованности управляющих организаций в содержании придомовой территории, а также обеспечения комфортного времяпрепровождения маленьких жителей Зауралья.

В общей сложности в этом году поступило шесть заявок от жителей многоквартирных домов, расположенных в различных частях города. Прежде чем принять решение комиссия конкурса побывала на местах и оценила достоверность указанных в заявках сведений. В частности, при выборе учитывались следующие факторы – благоустройство придомовой территории, участие жильцов в содержании общего имущества, наличие свободного места на территории для установки игрового оборудования, населенность дома (в том числе детьми), доступность к площадке детей проживающих в близлежащих домах.

По итогам обсуждений решением комиссии победителем конкурса признан многоквартирный жилой дом расположенный по улице Куйбышева № 70б. Игровое оборудование на придомовой территории указанного жилого дома будут установлено в срок до 1 июня.

Курган, Марианна Шведова

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