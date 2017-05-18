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Курган

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Публикации за 18.05.17

В Зауралье молодые парни уехали в Курган на чужом ЗИЛе

В Зауралье молодые парни уехали в Курган на чужом ЗИЛе

Полицейские Притобольного района нашли угнанный у местного жителя автомобиль. Машина была угнала в насале мая у жителя села Глядянское.

Как сообщают в пресс-службе УМВД региона, местный житель обратился с заявлением в полицию о пропаже своего автомобиля «ЗИЛ-130». По словам мужчины, накануне вечером он оставил автомобиль у своего дома по улице Односторонка, а утром обнаружил отсутствие транспортного средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль брошенным в городе Кургане. В результате опроса свидетелей полицейскими были установлены личности подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители села Глядянское 19 и 22 лет, которые завладели автомобилем, чтобы доехать до областного центра. Подозреваемые задержаны.

По данному факту в МО МВД России «Притобольный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. Автомобиль в исправном состоянии возвращён владельцу.

Курган, Марианна Шведова

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