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Курган

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Публикации за 18.05.17

Житель Зауралья пойдет под суд за хранение боеприпасов

Житель Зауралья пойдет под суд за хранение боеприпасов

В Притобольном районе Курганской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Их нашли в доме местного жителя во время проведения обыска. В то время полиция расследовала другое преступление – по факту незаконной охоты.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе обыска в доме было обнаружено и изъято 15 патронов, которые, согласно заключению эксперта, относятся к боеприпасам для гражданского нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и пригодны для производства выстрелов.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до четырёх лет. К слову, ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

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