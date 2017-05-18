Житель Зауралья пойдет под суд за хранение боеприпасов

Публикации за 18.05.17

В Притобольном районе Курганской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Их нашли в доме местного жителя во время проведения обыска. В то время полиция расследовала другое преступление – по факту незаконной охоты.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе обыска в доме было обнаружено и изъято 15 патронов, которые, согласно заключению эксперта, относятся к боеприпасам для гражданского нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и пригодны для производства выстрелов.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до четырёх лет. К слову, ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.05.17

В Зауралье молодые парни уехали в Курган на чужом ЗИЛе. / Курганские прокуроры подарят детскую площадку жителям одного из дворов. / В Зауралье к реальным срокам приговорили незаконных мигрантов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»