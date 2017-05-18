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Курган

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Публикации за 18.05.17

С начала года в Зауралье родили 37 ВИЧ-инфицированных женщин

С начала года в Зауралье родили 37 ВИЧ-инфицированных женщин

В настоящее время в Курганской области всего зарегистрировано 2860 ВИЧ-инфицированных женщин. За весь период наблюдения от инфицированных женщин родилось 1155 детей, из них 119 – в 2016 году, а за 4 месяцев 2017 года уже 37 таких женщин стали мамами, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Как отмечает источник, у 60 (5,2%) детей диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден. Из общего количества рожденных 181 ребенок еще находится под наблюдением с целью определения ВИЧ-статуса.

Передача вируса иммунодефицита от матери ребенку может произойти на трех этапах: во время беременности, родов, кормления грудью. При этом на каждом из этих этапов риск передачи можно существенно снизить, говорят специалисты. При беременности риск передачи вируса уменьшается, при условии приема будущей матерью определенных лекарственных препаратов. Согласно действующему законодательству женщины обеспечиваются препаратами для профилактики ВИЧ бесплатно.

В родах снижение риска происходит за счет специальных методов родовспоможения. Грудное вскармливание должно быть заменено искусственным. При соблюдении всего этого комплекса мер в подавляющем большинстве случаев (от 96 до 99%) вирус не попадет в организм ребенка.

Благодаря применению трехэтапной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку появились на свет 914 детей, не зараженных ВИЧ-инфекцией, добавляют в ведомстве.

Курган, Марианна Шведова

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