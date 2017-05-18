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Курган

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Публикации за 18.05.17

В Зауралье стало меньше подростков-наркопреступников

В Зауралье стало меньше подростков-наркопреступников

В первом квартале года подростковая наркопреступность в Зауралье снизилась на 79%. Существенно – с 5,7% до 1,1% снизился и уровень вовлеченности учащихся в незаконный оборот наркотиков. Об этом говорилось накануне на выездном заседании антинаркотической комиссии Курганской области, которое провел первый замгубернатора Курганской области Виктора Сухнева. Заседание прошло в Курганском госуниверситете.

Как отметил Сухнев, сегодня руководство области совместно с профильными ведомствами и департаментами ищет пути по снижению наркомании среди молодежи в регионе.

«Несмотря на некоторые положительные изменения, обстановка остается сложной. Мы обязаны принять все необходимые меры в борьбе с наркоманией и наркобизнесом, тем самым спасая жизни молодых людей», – подчеркнул он.

Было отмечено, что одной из наиболее эффективных форм профилактики наркомании является вовлечение молодежи в деятельность общественных организаций и волонтерское движение. В Зауралье действуют 503 волонтерских отряда, в работу которых привлечено более 17 тысяч школьников и студентов.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, департаментом образования и науки ежегодно организуется тестирование учащихся 8-11 классов школ области, всех студентов техникумов и колледжей, а также студентов первых курсов региональных вузов на раннее выявление наркопотребителей. В 2016 году в тестировании приняли участие более 30 тысяч молодых людей, их них 1024 человека были отнесены к группе риска по употреблению наркотических веществ. С ними продолжена работа специалистами Курганского областного наркологического диспансера.

Курган, Марианна Шведова

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