В результате взрыва в жилом доме в Кургане пострадал человек

Публикации за 18.05.17

Сегодня в Кургане в доме №23 первого микрорайона Заозерного произошел взрыв. Эпицентр был расположен в одной из квартир. Хозяин ее сейчас находится в больнице.

По официальным данным, которые предоставили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области, на место ЧП выезжала дежурная пожарная машина, но открытого огня не было. Спасатели помогли медицинским работникам погрузить пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Как сообщают в УМВД России по региону, силовиков вызвали соседи, которые услышали громкий звук. По приезду на место полицейские установили, что взорвалась металлическая фляга.

«По словам дочери пострадавшего, ее отец насмотрелся видео в интернете, поставил самогонный аппарат и решил приготовить самогон для себя, не на продажу. Во время приготовления произошел взрыв аппарата. Мужчина доставлен в областную больницу с сильными ожогами. Он находится в крайне тяжелом состоянии», – сообщает oblast45.ru.

Кроме этой квартиры пострадали и соседние, где повреждена внутренняя отделка. Добавим, что мужчина проживал в этой квартире вместе с дочерью и зятем. Во время ЧП дома был только он.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 18.05.17

В Зауралье стало меньше подростков-наркопреступников. / Почти 40 тысяч зауральцев заняты «вредным» трудом. / Житель Зауралья пойдет под суд за хранение боеприпасов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»