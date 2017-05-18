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Курган

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Публикации за 18.05.17

В результате взрыва в жилом доме в Кургане пострадал человек

В результате взрыва в жилом доме в Кургане пострадал человек

Сегодня в Кургане в доме №23 первого микрорайона Заозерного произошел взрыв. Эпицентр был расположен в одной из квартир. Хозяин ее сейчас находится в больнице.

По официальным данным, которые предоставили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области, на место ЧП выезжала дежурная пожарная машина, но открытого огня не было. Спасатели помогли медицинским работникам погрузить пострадавшего в автомобиль скорой помощи.

Как сообщают в УМВД России по региону, силовиков вызвали соседи, которые услышали громкий звук. По приезду на место полицейские установили, что взорвалась металлическая фляга.

«По словам дочери пострадавшего, ее отец насмотрелся видео в интернете, поставил самогонный аппарат и решил приготовить самогон для себя, не на продажу. Во время приготовления произошел взрыв аппарата. Мужчина доставлен в областную больницу с сильными ожогами. Он находится в крайне тяжелом состоянии», – сообщает oblast45.ru.

Кроме этой квартиры пострадали и соседние, где повреждена внутренняя отделка. Добавим, что мужчина проживал в этой квартире вместе с дочерью и зятем. Во время ЧП дома был только он.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 18.05.17

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