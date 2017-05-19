Зауралец, до смерти забивший человека, пойдет под суд

Публикации за 19.05.17

В Зауралье следственными органами СУ СКР региона завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Кетовского района. Мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства своего знакомого.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления, согласно материалам дела, 28 февраля текущего года с 19 до 22 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в Кургане, поссорился со своим знакомым. Во время возникшей драки он начал избивать своего оппонента.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия. Как показала экспертиза, среди повреждений, причиненных жертве вспыльчивым зауральцем, были торакоабдоминальная травма с переломами ребер, повреждением легких, печени, осложнившаяся обильной кровопотерей.

В отношении обвиняемого в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

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