NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.05.17

Зауралец, до смерти забивший человека, пойдет под суд

Зауралец, до смерти забивший человека, пойдет под суд

В Зауралье следственными органами СУ СКР региона завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Кетовского района. Мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства своего знакомого.

Как сообщают в пресс-службе следственного управления, согласно материалам дела, 28 февраля текущего года с 19 до 22 часов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в Кургане, поссорился со своим знакомым. Во время возникшей драки он начал избивать своего оппонента.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия. Как показала экспертиза, среди повреждений, причиненных жертве вспыльчивым зауральцем, были торакоабдоминальная травма с переломами ребер, повреждением легких, печени, осложнившаяся обильной кровопотерей.

В отношении обвиняемого в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.05.17

В результате взрыва в жилом доме в Кургане пострадал человек. / В Зауралье стало меньше подростков-наркопреступников. / Почти 40 тысяч зауральцев заняты «вредным» трудом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter