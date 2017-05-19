От любви до ненависти. Жительница Кургана зарезала мужа

Публикации за 19.05.17

В Кургане в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении убийства. Жертвой 42-летней женщины стал ее гражданский супруг.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, 1 марта текущего года семейная пара распивала алкоголь у себя дома. Во время застолья между супругами вспыхнула ссора, закончившаяся трагедией.

Обиженная женщина схватила лежащий рядом нож и ударила мужа в грудь. В результате ранения тот скончался на месте.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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