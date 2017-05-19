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Курган

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Публикации за 19.05.17

Замгубернатора Зауралья продиктует правовой диктант

Замгубернатора Зауралья продиктует правовой диктант

Заместитель губернатора Курганской области, директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин зачитает вопросы «Всероссийского Правового диктанта», который пройдет по всей России 20 мая. Об этом сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Всего в тесте 50 вопросов из разных сфер: здоровье, финансы, безопасность, гражданское право. «Правовой диктант» призван выявить наиболее острые проблемы в сфере юридической грамотности россиян. По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение знаний прав и законов.

В Кургане диктант пройдет на базе Филиала Академии труда и социальных отношений Зарегистрироваться возможно с помощью социальных сетей или прямо на месте. Как сообщили организаторы, уже регистрацию прошли более 60 человек. Начало регистрации в 11.00.

Отметим, что организатором диктанта выступили ряд общественных и научных организаций, а также Фонд развития моногородов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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