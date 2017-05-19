Индекс промпроизводства в Зауралье продолжает расти

Публикации за 19.05.17

За четыре месяца года индекс промышленного производства в Курганской области составил 107.4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Зауралья.

По данным источника, наибольший рост обеспечили обрабатывающие производства, где индекс 109,2%. Максимальный индекс промышленного производства наблюдается у ОАО «Курганмашзавод» – 262,8%, АО «ЗОК» – 216,7%, ООО «Курганхиммаш» – 176,1%, АО «НПО «Курганприбор» – 158,9%, ОАО «Завод «Старт» – 155,1%, ЗАО «Катайский насосный завод» – 154,6%.

Отмечен рост и в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. Этот показатель составил 136% по отношению к первому кварталу 2016 года. Индекс промышленного производства автотранспортных средств и прицепов вырос на 5,7%. У КАВЗа этот показатель составил 113,3%.

Кроме того, отмечают в кабмине, обеспечение электроэнергией составило 104,9 % по отношению к первому кварталу 2016 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 19.05.17

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